Medina sobre Web Summit: “Ganhámos. E esta vitória tem muitos significados”

Paddy Cosgrave, o CEO do Web Summit, António Costa e Fernando Medina confirmaram, esta quarta-feira, que Lisboa vai continuar a ser palco do Web Summit por mais dez anos.

“Estamos muito entusiasmados com o facto de continuarmos em Portugal. Sem conseguirmos aumentar a dimensão do espaço para a Conferência isto não teria sido possível. Até há poucos meses não acreditávamos que fosse possível. Os planos são incríveis e estamos muito gratos a todos os que neles trabalharam", afirmou Paddy Cosgrave, durante a apresentação oficial do acordo, que reuniu também o primeiro-ministro e o presidente da Câmara Municipal de Lisboa.

Na apresentação, Fernando Medina mostrou-se bastante satisfeito com o acordo: "Ganhámos, ganhámos. E esta vitória tem muitos significados, o primeiro, claro, é que ganhámos uma competição muito difícil com algumas das principais cidades do mundo, que fizeram o seu melhor para apresentarem os seus argumentos", disse o presidente da Câmara Municipal de Lisboa.

António Costa falou a seguir, e começou por agradecer a Paddy Cosgrave, felicitando também os que "lançaram as primeiras sementes" e os que as "ajudaram a crescer", tendo ainda aproveitado o momento para deixar uma mensagem aos mais novos. "O que se passa hoje em Portugal não é que Portugal está na moda, é que Portugal mudou, está a mudar, vai continuar a mudar e lhes pode dar confiança - como damos confiança à Web Summit - para acreditar que o seu futuro se pode construir em Portugal, porque Portugal é um país de oportunidades", destacou o primeiro-ministro.