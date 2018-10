Lisboa seria menos desmazelada

Para além das magnas políticas urbanas como a habitação ou a mobilidade, a qualidade de vida nas cidades depende da manutenção do seu espaço público. As pequenas coisas com que nos deparamos no nosso dia-a-dia no nosso bairro ou à porta de nossas casas condicionam o nosso bem-estar e a imagem da cidade para quem nos visita.

Lisboa apresenta-se hoje com um aspeto desleixado. A higiene urbana constitui um dos problemas mais sentidos pelos lisboetas que, tal como a manutenção do espaço público, não corresponde, em muitas circunstâncias, aos padrões mínimos adequados.

Em Lisboa falta de planeamento para antecipar e resolver os problemas, falta fiscalização e falta atenção e sensibilidade para as ‘pequenas coisas’ que, em conjunto, resultam numa imagem de desmazelo da cidade.

A recolha de lixo apresenta-se insuficiente e a limpeza das ruas não é adequada, não só nas zonas centrais - com maior pressão turística, mas igualmente nas zonas mais periféricas. Os ‘graffiti tags’ invadiram impunemente toda a cidade, em muros, prédios ou monumentos. Os sinais de trânsito e de indicação de direções são revestidos por inscrições e autocolantes. As caixas das empresas de comunicações e fornecimento de eletricidade que existem por toda a cidade estão sistematicamente sujas ou cobertas por cartazes. Nas fachadas dos prédios acumulam-se emaranhados de cabos das empresas de telecomunicações.

A reorganização administrativa da cidade e a consequente atribuição de competências às juntas de freguesia impôs um novo modelo de gestão da cidade que importa consolidar, monitorizar e aperfeiçoar em função da experiência entretanto adquirida. A reforma que ocorreu em Lisboa assentou na convicção da capacidade que as juntas de freguesia detêm para assegurar, com maior eficácia, a prestação de muitos serviços. A respetiva execução deve assegurar níveis de serviço adequados com um padrão homogéneo em toda a cidade.

Por outro lado, o município deve saber adaptar a sua organização às novas circunstâncias decorrentes da reorganização administrativa no plano da interação com as juntas de freguesia, bem como na capacitação dos serviços que são sua responsabilidade, através de recursos materiais e humanos adequados e com uma capacidade de planeamento atempado que antecipe e resolva problemas de forma eficaz.

Por último, importa cumprir e fazer cumprir as regras de funcionamento da cidade. O município fez aprovar recentemente um conjunto de regulamentos que se aplicam ao espaço público, disciplinando o seu uso e manutenção. Tais preceitos resultaram, na sua maioria, de um acordo político alargado e de contributos dos cidadãos, o que lhes confere maior robustez e estabilidade - como deve suceder em documentos deste género. Porém, o cumprimento destas normas por parte dos cidadãos, empresas e até dos serviços é muito insuficiente.

Não basta criar bons regulamentos. Se não existir sensibilização e fiscalização do respetivo cumprimento, os regulamentos não passam de boas intenções. Em Lisboa verifica-se, a cada esquina, o incumprimento das regras, seja de civismo ou decorrentes das normas de funcionamento da cidade. Parte dos problemas da cidade poderiam ser resolvidos com uma adequada fiscalização que assegurasse o cumprimento das regras.