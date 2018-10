Imagem polémica de Cristas gera debate nas redes sociais

Uma imagem de Assunção Cristas durante a pisa da uva, no passado dia 21 de setembro, está a circular nas redes sociais e rapidamente surgiram vários comentários jocosos sobre a pose da líder centrista. No entanto, houve também quem viesse defendê-la.

O momento em que Assunção Cristas estava a entrar para o tanque onde iria pisar uvas foi captado pelas câmaras da TVI e foi isolado numa captura de ecrã.

A foto tem sido partilhada por vários cibernautas, incluindo o ex-deputado do PCP Miguel Tiago – que depois foi apagada – onde dizia que “gostava de saber que marca vai vender esta trampa. Garanto que nunca mais compro”.

No entanto Isabel Moreira veio defender publicamente a líder centrista e a forma sexista como a imagem está a circular. “Anda por aí a circular uma foto de Assunção Cristas que só envergonha os/as sexistas que a fazem circular”, escreveu a deputada do PS. Nesse mesmo post, o ex-deputado do PCP confirma ter partilhado a foto mas recusa a ideologia sexista."Nao vejo o que tem de sexista. É uma foto de uma coisa que aconteceu", comentou Miguel Tiago na publicação de Isabel Moreira.

A imagem foi captada durante a visita à Quinta da Pacheca, na região de Lamego, onde Cristas defendeu um maior apoio à agricultura por parte do governo. “Isto já não é novo e é bom, recomendo”, disse ainda a líder do CDS confessando que não era a primeira vez que pisava uvas.