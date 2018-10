Ministro chamado para explicar relatório da Comissão Europeia contra o Racismo

Eduardo Cabrita foi chamado ao Parlamento para dar explicações, a pedido do BE, sobre o relatório do Conselho da Europa que acusa a PSP de tolerância ao racismo.

A Comissão Europeia contra o Racismo e a Intolerância, do Conselho da Europa, acusa a hierarquia da PSP e a Inspeção-geral da Administração Interna (IGAI) de serem tolerantes ao racismo.

O deputado do BE José Manuel Pureza, em declarações à Lusa, afirmou que o relatório "tem um conjunto de constatações de particular gravidade" no que diz respeito à "violência exercida por entidades que estão no domínio do Estado, designadamente entidades policiais, que têm, no entender deste relatório, um cunho marcadamente racista".

Além disso, o deputado acrescenta que o relatório "merece evidentemente uma atenção crítica muito especial e, por isso mesmo", o BE pediu a presença do ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, no parlamento, "com a maior brevidade que seja possível".

O requerimento do Bloco de Esquerda foi hoje, quarta-feira, aprovado por unanimidade, mas ainda nada se sabe realativamente à data da audição ao ministro.

Recorde-se que a Comissão Europeia se refere ao "caso grave de alegada violência racista" que se passou na esquadra da PSP de Alfragide, em 2015, e que resultou na acusação de 18 agentese afirma não ter dúvidas de que existe "um racismo institucional profundamente enraizado nesta esquadra da polícia, que tem jurisprudência sobre vários bairros densamente habitados por pessoas negras".