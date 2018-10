Vida

3 de outubro 2018

Detetive britânico acredita que Maddie McCann “está viva e em Portugal”

David Edgar é um detetive que trabalhou no caso do desaparecimento de Madeleine McCann, depois de ser contratado pelos pais da criança e, em entrevista ao The Sun, revelou que acredita que Maddie está viva e que o caso ainda pode ter contornos positivos.