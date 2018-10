Criança desaparecida há quatro anos encontrada numa tribo

A criança já está com a família mas as autoridades não revelaram o estado da criança ou o local exato onde foi encontrada

A menina de sete anos que 2014 desapareceu em Queensland, na Austrália, foi encontrada este domingo pelas autoridades numa comunidade aborígene.

Layla Leisha foi encontrada pelas autoridades em Woorabinda, uma tribo que fica a cerca de 200 quilómetros da sua cidade natal, segundo o “El País”.

A criança desapareceu num fim de semana em que alegadamente estaria com o pai – uma vez que os pais estavam divorciados – mas não chegou a ser entregue à mãe, explica o portal australiano “news.com.au”.

As condições ou o local exato em que a criança foi encontrada, mas avançam que já está com a família. No entanto Col Chapman, especialista em recuperação de crianças, explicou ao “The Mornig Bulletin” que a criança, que agora tem 11 anos, “não vai à escola e mal sabe ler ou escrever. Há grandes preocupações com a sua segurança e bem-estar”.