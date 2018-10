O internacional português rejeita completamente as acusações de que está a ser alvo, sobre uma alegada violação a uma mulher norte-americana.

O caso remonta a 2009, e a mulher acusa o craque de violação. O caso foi reaberto pelas autoridades de Las Vegas.

"Nego terminantemente as acusações de que sou alvo. Considero a violação um crime abjecto, contrário a tudo aquilo que sou e em que acredito. Não vou alimentar o espectáculo mediático montado por quem se quer promover à minha custa", escreveu o futebolista na rede social.

I firmly deny the accusations being issued against me. Rape is an abominable crime that goes against everything that I am and believe in. Keen as I may be to clear my name, I refuse to feed the media spectacle created by people seeking to promote themselves at my expense.