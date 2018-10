Portugal está com um atraso de dez anos no investimento de infraestruturas na saúde

O ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes, admitiu hoje que Portugal está com um atraso de 10 anos no investimento em infraestruturas e equipamentos na área da saúde.

"Falta-nos muito investimento ainda. Estamos, um pouco por todo o país, finalmente, a ter intervenções nas infraestruturas e equipamentos. Estamos atrasados dez anos e temos muitos exemplos de como, dez anos depois, nos lamentamos do tempo perdido", afirmou o ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes, à margem de uma cerimónia realizada hoje em Lisboa, e que serviu para lançar a estratégia da hospitalização domiciliária.

Adalberto Campos Fernandes considera que, atualmente, o governo tenta fazer uma “recuperação do investimento", mas deixa um alerta: tudo será sempre feito "num quadro de rigor das contas públicas".

O ministro deu vários exemplos de investimentos em curso, como é o caso do novo hospital central do Alentejo, o hospital de Sintra, do Seixal, o hospital da Madeira - com comparticipação do Governo central – e hospital de Lisboa Oriental.

O Ministério da Saúde apresentou, esta quarta-feira, a estratégia para a hospitalização domiciliária, em que a ideia é permitir às pessoas que necessitem de internamento, para recuperar de uma doença aguda, que o possam fazer em casa, continuando a receber cuidados hospitalares que receberiam se estivessem num estabelecimento do SNS.