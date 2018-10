As refeições que manda entregar em casa têm doses mais pequenas? Este vídeo explica porquê

Se já encomendou comida para entrega em casa é provável que já se tenha interrogado se as doses não estariam mais pequenas. Este vídeo do entregador responde à sua questão.

O funcionário está à porta de casa do cliente, em Melbourne na Austália, e não resiste a tirar uma batata frita do saco com a refeição que está prestes a entregar.

De sublinhar que o homem rouba a batata frita já depois de ter tocado à campainha e está apenas à espera que lhe abram a porta de entrada.

O ‘roubo’ foi cometido de forma rápida e os vestígios do crime, ou seja o sal e o óleo das batatas nos dedos, foram limpos nos bolsos de trás das calças.

A cena ficou gravada pela câmara de vigilância colocada à entrada da casa. O vídeo depois foi partilhado nas redes sociais.