‘Indisciplina’ da mascote do Sporting ‘obriga’ clube a pagar multa

O Sporting foi punido pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol com uma multa de quase 500 euros devido à ‘indisciplina’ da mascote do clube, o Jubas.

Segundo o relatório disponibilizado pelo CD da FPF "no final do jogo a mascote do Sporting, aquando o direto do superflash, entrou no relvado, colocou-se primeiro atrás do backdrop, depois na frente e abraçou o jogador do Sporting na entrevista, perturbando a normal realização da superflash".