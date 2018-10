“Serei a única mãe que se passa?" A indignação de Leonor Poeiras nas redes sociais | FOTO

Serei a única mãe que se passa com a oferta das máquinas de venda de comida das escolas públicas??!? PASSO-ME! E ninguém se responsabiliza!!! Para não falar da comida servida nos refeitórios. Querido Estado Português, queremos nutricionistas nas escolas públicas, por favor!

