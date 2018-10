Talkdesk é o novo “unicórnio” português

A Talkdesk fechou uma ronda de financiamento no valor de 100 milhões de dólares (mais de 86 milhões de euros).

Este financiamento eleva a avaliação da Talkdesk para 1,2 mil milhões de dólares, com a empresa a revelar que superou a barreira dos mil milhões, o que a torna no mais recente unicórnio português, depois da Farfetch e da Outsystems terem ascendido a este patamar.

Segundo Tiago Paiva, fundador e CEO global da tecnológica “a Talkdesk nasceu com o objetivo de revolucionar o mercado de centros de contacto na categoria de SaaS (Software as a Service): uma plataforma na nuvem que permite criar e tornar operacional um call center de forma rápida e simples, permitindo às empresas garantir um melhor serviço aos seus clientes. Este financiamento garante que a Talkdesk continua a liderar a mudança neste setor, serve os seus atuais clientes e aumenta rapidamente o número de centros de contato globais que pretendem beneficiar de uma plataforma moderna em cloud”, diz em comunicado.



"Os clientes mais adeptos do digital esperam respostas imediatas e personalizadas, mas a maioria das empresas ainda não adotou uma plataforma flexível e baseada em cloud que permita este nível de agilidade e serviço", explica Josh Stein um dos investidores desta ronda, sócio da DFJ e investidor de empresas como a Box, Twilio e Redfin. “Estamos muito contentes por continuar a investir na Talkdesk, que se tornou uma empresa que está a liderar a transformação do mercado de centros de contacto, um mercado que vale cerca de 40 mil milhões de dólares. Acreditamos que 2019 será o ano em que os centros de contacto baseados em nuvem se tornarão a regra, e não a exceção, e a Talkdesk está a liderar esse caminho.”



A tecnológica, que tem escritórios em Portugal (Lisboa e Porto), nos EUA e, em breve, no Reino Unido, pretende continuar a ampliar fortemente as suas operações globais e as suas equipas de marketing e vendas. Neste momento, tem já 400 colaboradores (250 dos quais em Portugal), mas pretende ultrapassar os 1.000 dentro de apenas dois anos – para lá chegar, tem estado a recrutar ativamente sobretudo em Portugal.



Com mais de 1.400 clientes inovadores a nível global, como a IBM e a Dropbox, a plataforma da Talkdesk já geriu mais de 100 milhões de chamadas em todo o mundo. Em Portugal, as soluções são usadas por exemplo pela Navigator, Galp e Glintt.