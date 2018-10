E-Toupeira. Benfica pede abertura de instrução

O Benfica avançou com o pedido de instrução no caso E- Toupeira.

Segundo o Correio da Manhã, Sousa Cintra é umas das testemunhas do clube da Luz. A SAD do Benfica alega que não tinha conhecimento dos atos praticados por Paulo Gonçalves, pode ler-se no requerimento entregue, segundo avança a SIC Notícias.

Nesta fase, um juiz irá avaliar se a acusação do Ministério Público tem bases suficientes para chegar a julgamento.

Segundo a TSF, o Benfica decidiu mudar de advogados: José Correia abandonou a defesa da SAD do clube da Luz e foi substituído por Saragoça da Matta, João Medeiros e Rui Patrício.