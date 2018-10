Inglaterra. Polémicas sucedem-se no Man. United

Um "gosto" de Antonio Valencia no Instagram relacionado com José Mourinho, num caso em tudo semelhante ao do benfiquista Jonas, gerou uma onda ainda maior de mal-estar no seio dos red devils

A cada dia que passa, mais uma polémica relacionada com o Manchester United e, em particular, com José Mourinho. Esta quarta-feira, depois de mais um resultado negativo (0-0 caseiro com o Valência, para a Liga dos Campeões), rapidamente se difundiu pelas redes sociais a imagem de um "gosto" colocado pelo lateral-direito equatoriano Valencia numa publicação de um fã que pedia para Mourinho abandonar o clube.

Uma situação em tudo idêntica àquela sucedida recentemente com o benfiquista Jonas, com o avançado brasileiro a garantir na altura ter sido vítima de "pirataria informática". Valencia, por seu lado, confirmou ter sido seu o "gosto" polémico, mas garantiu não ter lido a legenda que acompanhava a imagem. "Aquele não é o meu ponto de vista e peço desculpa pelo sucedido. Apoio totalmente o nosso treinador e os meus colegas. Estamos todos a dar tudo para melhorar os resultados", escreveu o internacional equatoriano - um dos capitães do United.

Yesterday, I liked a post on Instagram without reading the text that accompanied the picture. These are not my views and I apologise for this. I am fully supportive of the manager and my teammates. We are all giving our everything to improve the results. pic.twitter.com/bMEsrAwMkh — Antonio Valencia (@anto_v25) 3 de outubro de 2018

No fim do encontro, de resto, mais uma vez Pogba voltou a ter sobre si o foco mediático. O médio francês, que tem protagonizado várias situações de conflito com Mourinho - o técnico destituiu-o mesmo do cargo de sub-capitão -, recusou o apelo dos jornalistas presentes em Old Trafford para falar no fim do jogo, garantindo não ter autorização do clube.

O resultado, bem como a exibição, espoletaram novamente as críticas dos mais diversos quadrantes. A mais feroz, todavia, até aconteceu antes do jogo e partiu de Paul Scholes, uma lenda do United que já não consegue esconder o descontentamento para com o treinador português. "Os jogos da equipa são chatos e não é de agora. Já na época passada eram. Estamos a ver jogos e temos de olhar para outras partidas para ver golos. Mourinho tem criticado os jogadores nas conferências de imprensa e também as pessoas que estão abaixo dele porque não está a conseguir aquilo que pretende. Acho que a boca dele está fora de controlo e ele está a envergonhar o clube", disparou o antigo médio. Instado a comentar as declarações do ex-jogador, Mourinho optou por desvalorizar o assunto: "Não estou interessado nisso. Estamos num país com liberdade de expressão, o Paul Scholes tem liberdade para dizer o que quiser."

O outrora auto-denominado Special One, porém, acabaria mesmo por se envolver numa polémica... com a polícia de Manchester. O jogo começou ligeiramente atrasado (cerca de cinco minutos) porque os red devils ficaram presos no trânsito, acabando por chegar mais tarde que o normal a Old Trafford, e Mourinho responsabilizou as forças de segurança da cidade pelo sucedido. "Saímos do hotel às seis, pensado que 30 minutos seriam suficientes para chegar ao estádio. Contudo, desta vez a polícia recusou escoltar-nos. Ficámos por nossa conta e demorámos 75 minutos desde o Hotel Lowry até ao estádio. Os responsáveis da UEFA e o árbitro foram simpáticos porque permitiram começar a partida cinco minutos depois do previsto, uma vez que precisamos de pelo menos meia hora para nos prepararmos", atirou.

Esta quarta-feira, a polícia de Manchester reagiu às acusações do técnico luso. "Todos os destacamentos da polícia são feitos segundo um processo de avaliação de risco. As escoltas dos autocarros das equipas são sempre realizadas em ocasiões nas quais há informações que sugerem um determinado risco ou ameaça aos jogadores. No passado a polícia de Manchester já utilizou veículos para acompanhar a equipa, mas depois de uma revisão das responsabilidades do corpo policial, ficou decidido que não forneceríamos mais esse serviço independentemente do jogo. Consultámos os clubes de futebol ao longo de vários meses, de forma a planearem com antecedência as deslocações para os estádios", frisou o Inspetor-chefe Andy Sutcliffe.

A UEFA, entretanto, já abriu um inquérito para investigar o atraso do início do jogo, mas também ao Valência, que terá infringido regras sobre o equipamento e cujos adeptos terão lançado artefactos pirotécnicos para o relvado. O CSKA de Moscovo, que surpreendeu ao derrotar o Real Madrid em Moscovo (1-0), está também sob escrutínio da UEFA devido a alegados bloqueios aos acessos ao estádio. Todas estas questões serão resolvidas pela Comissão de Controlo, Ética e Disciplina da UEFA no próximo dia 18.