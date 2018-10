Lula da Silva não vai poder votar nas eleições do Brasil

O juiz reconheceu o direito ao voto do ex-presidente mas justificou que é “tecnicamente impossível” instalar urnas na sede da Polícia Federal e Curitiba

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) decretou que é “tecnicamente impossível” instalar urnas na sede da Polícia Federal de Curitiba, onde Lula da Silva está preso. Assim o ex-presidente do Brasil não vai poder votar nas próximas eleições marcadas para dia 7 de outubro.

O juiz Jean Leeck admitiu que Lula da Silva tem direito a votar, uma vez que apesar de estar preso ainda não esgotou todos os recursos em níveis mais elevados –segundo a lei brasileira uma pessoa condenada que tenha esgotado todos os recursos tem o direito ao voto suspenso –, no entanto a falta de eleitores é apontada pelo juiz como um problema “técnico”.

Segundo o TSE é necessário um mínimo de 20 eleitores para que sejam instaladas urnas nas prisões do Brasil.

Lula da Silva tinha avançado com um novo recurso onde pedia para votar nas próximas eleições presidenciais, legislativas e regionais que se realizam no próximo domingo.

Lula da Silva foi condenado a 12 anos e um mês de prisão por crimes de corrupção passiva e branqueamento de capitais. Em causa está um apartamento de luxo que terá recebido como suborno pela construtora OAS em troca de favorecimentos nos contratos com a empresa Petrobras.

A prisão de Lula impediu que o ex-presidente se voltasse a candidatar nestas eleições. O PT, partido que tinha avançado Lula como principal candidato, liderava as sondagens até ao momento em que o TSE decretou que Lula não se podia candidatar. Atualmente Fernando Haddad é o candidato pelo PT, e tem 21% de intenções de voto, mas é Jair Bolsonaro, candidato da extrema-direita, que lidera as corrida com 32% das intenções de voto. Se nenhum dos candidatos atingir os 50%,será feita uma segunda volta, já marcada para 28 de outubro.