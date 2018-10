Uefa Youth League. FC Porto deixa-se empatar no fim (2-2)

No último suspiro, o FC Porto deixou escapar a vitória na receção ao Galatasaray e também a liderança isolada do grupo D na UEFA Youth League. Os jovens dragões, desta feita reforçados com Diogo Leite, que começou a época como central titular na equipa principal, estiveram duas vezes em vantagem, mas permitiram o 2-2 final aos 90'+5'.

A jogar em casa, no Olival, os portistas foram sempre superiores, embora as ocasiões flagrantes de golo até se tenham dividido. O primeiro lance de grande perigo, por exemplo, até pertenceu ao Galatasaray, com Dogun a atirar ao poste após um desentendimento entre o guardião Diogo Costa e um defesa. Até ao intervalo, o único vislumbre de emoção surgiu pelos pés de Romário Baró, que atirou à trave da baliza turca.

No segundo tempo, os golos. A cruzamento de Romário Baró (que parece estar adiantado no momento do passe anterior), João Mário inaugurou o marcador aos 63'. Apenas oito minutos depois, porém, Gul empatou para os turcos com um remate à entrada da área. Fábio Silva, o mais jovem em campo (apenas 16 anos), voltaria a colocar o FC Porto em vantagem aos 81', mas no último lance do jogo, desatenção coletiva da defesa portista e Babacan, isolado na cara de Diogo Costa, faz um chapéu ao guardião azul-e-branco e sela o resultado.

O FC Porto partilha agora a liderança do grupo com o Lokomotiv de Moscovo, que empatou 0-0 na receção ao Schalke 04: ambos têm quatro pontos. Galatasaray e Schalke seguem com apenas um.