Bill Gates já não é o mais rico dos Estados Unidos

O primeiro lugar dos mais ricos dos Estados Unidos é agora de Jeff Bezos, o presidente executivo e fundador da Amazon. Bill Gates, que mantinha o primeiro lugar desde 1994, foi pela primeira vez destronado.

Aos 54 anos, Bezos tem uma fortuna avaliada em 160 mil milhões de dólares (cerca de 138,5 mil milhões de euros). Só no ano passado a fortuna do fundador da Amazon cresceu 78,5 mil milhões de dólares depois do valor das ações da empresa ter duplicado.

Bill Gates passa a ser o segundo mais rico dos Estados Unidos com uma fortuna avaliada em 97 mil milhões de dólares (cerca de 84,2 mil milhões de euros). Apesar de ter visto a sua fortuna aumentar no último ano, o crescimento não foi suficiente para alcançar o de Bezos.

O terceiro lugar é de Warren Buffett, presidente executivo do Berkshire Hathaway, com 88,3 mil milhões de dólares (perto de 76,7 mil milhões de euros).

A maior subida no valor da fortuna foi para Jack Dorsey, presidente executivo do Twitter e da Square. No ano passado a sua riqueza aumento 186%, totalizando agora 6,3 mil milhões de euros, avança a Forbes, depois da subida das ações da Square.