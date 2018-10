França. Homem que fugiu de prisão de helicóptero capturado

O homem que se evadiu de helicóptero da prisão em Seine-et-Marne,em França, no início de julho, Rédoine Faid, de 46 anos, foi hoje capturado pelas autoridades francesas na cidade onde cresceu, Creil. Esteve três meses em fuga.

Faid foi capturado pelas autoridades disfarçado com uma burqa, com outras três pessoas que estavam no apartamento onde foi encontrado a serem também detidas pela polícia.

O procurador François Molins revelou que a polícia estava a vigiar uma série de telefones usados pelo gangue que ajudou Faid a fugir da prisão. Com as gravações das escutas, a polícia conseguiu localizar uma mulher na cidade onde Faid cresceu.

Com a zona do apartamento sob vigilância, a polícia detetou a mulher e uma outra, também de burqa, chegando à conclusão que se tratava do fugitivo sob disfarce. Com provas suficientes, as autoridades decidiram avançar e destacar uma unidade de intervenção para invadirem o apartamento e deterem Faid. Apanhado de surpresa deitado na cama do seu quarto e com uma sub-metrelhadora Uzi ao pé de si, as autoridades foram céleres a detê-lo.