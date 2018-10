Tancos: PS vota a favor de inquérito

O líder parlamentar do PS, Carlos César, afirmou esta quarta-feira à noite que o partido vai votar a favor do inquérito parlamentar ao caso de Tancos, pedido pelo CDS-PP. “ Nós aqui não temos meias-tintas” , avisou César no final da reunião da bancada do PS.

Apesar de votar o favor do inquérito, Carlos César considerou que a proposta do CDS segue na “linha” de luta fatricida na direita portuguesa, e de uma estratégia dos centristas de “denegrir o Estado”.

O PS defende que o governo esteve bem em todo o processo, mas César não avalia a atuação do Chefe do Estado-maior do Exército, Rovisco Duarte.

Para os socialistas o inquérito, que vai avaliar tudo o que se passou, desde o roubo de material de guerra até a recuperação das armas, terá algumas limitações face às investigações em curso.

A proposta de inquérito será votada no dia 24 de outubro e será presidida por um socialista, cujo o nome ainda não está escolhido.