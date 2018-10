Oftalmologistas portugueses vão assistir uma centena de albinos em Maputo

A Khanimambo, uma organização não-governamental (ONG) portuguesa iniciou esta quarta-feira uma visita a Maputo para assistir uma centena de albinos moçambicanos.

Além da assistência médica prestada pelos oftalmologistas da ONG, o grupo vai ainda receber óculos graduados com proteção ultravioleta, de acordo com um comunicado do Hospital Central de Maputo, citado pela Lusa.

Os oftalmologistas vão ainda apoiar médicos do Hospital Central de Maputo na área da oftalmologia.

A visita termina na sexta-feira.