O FC Porto entrou em campo a saber que precisava de vencer o Galatasaray caso quisesse dividir a liderança do Grupo D com o Schalke 04. Isto porque minutos antes dos azuis-e-brancos entrarem em ação no Estádio do Dragão, os alemães venceram o Lokomotiv dos portugueses Manuel Fernandes e Éder graças a um golo solitário do norte-americano McKennie em solo russo.

Depois do empate (1-1) com o Schalke 04 na 1.ª jornada do dragão nesta fase de grupos da Champions, os comandados de Sérgio Conceição procuravam os primeiros três pontos na prova. Contudo, do outro lado, havia um conjunto turco com igual ambição de vencer. Sobretudo porque para este Galatasaray, uma viória era sinónimo de liderança isolada deste agrupamento. A busca para o ambicionado 1.º lugar revelou-se, aliás, nas estatísticas dos primeiros 45 minutos da partida, ainda que o marcador se tenha mantido inalterado. Jogo muito equilibrado na primeira metade, com seis remates para cada lado, e uma ligeira vantagem portista na posse de bola (55%-45%).

No regresso dos balneários, o Galatasaray dos ex-FC Porto Fernando e Maicon ainda tentou encostar o dragão junto à baliza de Casillas, mas os azuis-e-brancos depressa se libertaram desta tentativa de pressão. De tal forma que os comandados de Sérgio Conceição só precisaram de quatro minutos para encontrar o caminho do golo. Num canto cobrado por Alex Telles, Marega, esquecido no coração da área, cabeceou sem hipóteses para o guardião Muslera (49’). Ao fim de 10 jogos (8 Champions e duas Liga Europa), o avançado maliano estreou-se a marcar nas provas da UEFA. Mas, mais do que isso, e num FC Porto que não pode mais contar com o camaronês Aboubakar, – afastado até ao final da época devido a uma rotura total do ligamento cruzado anterior e ligamento lateral interno do joelho esquerdo, lesão contraída no encontro com o Todela –, Marega garantiu o triunfo portista já que, apesar das diversas oportunidades criadas, o 1-0 havia de se prolongar até ao apito final. Com este triunfo, o FC Porto sobe ao topo da tabela, juntando-se ao Schalke, como já foi referido, numa altura em que os portugueses e os alemães somam quatro pontos cada. Por sua vez, o Galatasaray assume o terceiro posto, com três pontos, fruto da vitória diante do Lokomotiv, que ainda não conseguiu pontuar numa altura em que estão disputadas duas jornadas da fase de grupos.

clássico em 3, 2, 1.... Depois deste desafio, começa agora a contagem decrescente para o jogo grande da jornada 7 da Liga portuguesa. Cumpridos os compromissos na prova milionária, a águia e o dragão vão começar a preparar o clássico, o primeiro da época, agendado para este domingo, no Estádio da Luz, que, decidiu o Tribunal Arbitral do Desporto (TAD), vai mesmo contar com público nas bancadas. O encontro acontece numa altura em que o atual campeão nacional ocupa o 2.º lugar na tabela, com 15 pontos, mais um que os encarnados, que fecham o top-3. O Braga, que recebe o Rio Ave, segue na liderança isolada (16 pontos) após a vitória clara (3-0) sobre o Belenenses, no Jamor, no passado fim de semana.

Neymar em noite inspirada Em noite de Champions, houve ainda outros destaques: o PSG recebeu e goleou o Estrela Vermelha por 6-1, num encontro em que o internacional brasileiro Neymar esteve em destaque. O extremo assinou um hat-trick e Cavani, Di Maria e Mbappé foram os autores dos restantes 50 %dos golos dos franceses. Num momento em que o emblema de Paris já vencia por 6-0, Marko Marin fez o golo de honra para o conjunto de Belgrado. Já em Inglaterra, o Barcelona venceu o Tottenham por 4-2 e divide a liderança do grupo B com o inter já que o conjunto de Milão venceu o PSV, que a par dos spurs ainda não conseguiram conquistar qualquer ponto nesta Liga dos Campeões. Em Itália, descobriu-se um novo líder no último suspiro da partida. Um golo solitário de Insigne ante os ingleses do Liverpool atirou o Nápoles para a liderança isolada do Grupo C, com 4 pontos, um de vantagem sobre o PSG e o Liverpool.