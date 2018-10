Cristiano Ronaldo ausente da lista dos convocados da Seleção

O capitão da equipa nacional não consta das convocatórias para os compromissos de outubro e novembro.

Em causa estão os jogos frente à Polónia, para a Liga das Nações, no próximo dia 11 e o particular contra a Escócia no dia 14.

Cristiano Ronaldo já tinha ficado de fora nos dois últimos jogos da equipa orientada por Fernando Santos, quando o jogador pediu algum tempo para se adaptar à sua nova equipa, a Juventus.

CR7 terá voltado a falar com o selecionador e com o presidente da Federação, Fernando Gomes, e terão entendido que o jogador continuaria sem integrar a convocatória dos próximos dois jogos, a realizar este mês, mas também a dos seguintes marcados para novembro.



O jogador, segundo o jornal desportivo a Bola, sublinhou, no entanto, que a ausência da lista de convocados não significa menor compromisso ou empenho com a Seleção Nacional.

Recorde-se que o jogador português atravessa um período conturbado, pois recai sobre ele uma acusação de violação, feita por uma norte-americana, num caso que remonta a 2009. Facto que também poderá ter pesado no seu pedido para ficar de fora.