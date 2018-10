Chris Hemsworth tem "nojo" do seu dinheiro

É um dos atores mais rentáveis e mais bem pagos do mundo

O ator Chris Hemsworth confessou numa entrevista à GQ Austrália que sente nojo do seu dinheiro, porque receia o impacto negativo que isso possa ter nos seus três filhos.

O protagonista de alguns dos maiores blockbusters, dos últimos tempos, lembra que quando era novo tinha de poupar para comprar as coisas que queria, como uma prancha de surf, o que fazia com que desse mais valor às coisas.

“Não quero que sintam de alguma forma privilegiados; o facto de termos dinheiro e de terem pais famosos, de que são especiais, isso assusta-me porque crescemos sem dinheiro”, explicou o ator.

Chris Hemsworth é dos atores mais bem pagos do mundo e, embora agora sinta alguma repulsa pela quantidade de dinheiro que tem, admite que o dinheiro foi um dos motivos pelos quais seguiu uma carreira no cinema.

"Uma das atrações foi o dinheiro. Não queria ser pobre como fui enquanto cresci. Queria tomar conta dos meus pais e da minha família", confessou, acrescentando no entanto que o dinheiro também pode ser sobrevalorizado.

"Sinto nojo da minha riqueza”, revelou. "Lembro-me de poupar para uma prancha de 'surf' quando era mais novo. A prancha custava 600 dólares e poupei durante um ano inteiro com a ajuda do meu pai. E depois nem sequer quis surfar com medo de a estragar. Isso ensinou-me muito sobre a gratidão e o trabalho duro. Quando penso nos meus filhos, não quero que eles percam essa alegria", adiantou o ator de Thor.