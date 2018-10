Motorista que provocou acidente com 18 mortos estava a beber durante a viagem

O condutor do miniautocarro que embateu num camião de mercadorias parado na berma da estrada, na província angolana de Benguela, estava alcoolizado.

A notícia é avançada pela agência de notícias angolana Angop, que cita uma fonte policial e um dos feridos do acidente. Job da Costa Nascimento, militar das Forças Armadas Angolanas que viajava no miniautocarro, afirmou que o condutor consumiu álcool ao longo do trajeto Lubango-Caimbambo.

"Os passageiros chamaram várias vezes a atenção do motorista, pelo facto de constatarem que estava a consumir uma bebida energética com whisky e excedia na velocidade, ao que respondia que estava tudo controlado, até que aconteceu o acidente", contou a testemunha.

O acidente ocorreu às 00h00 de quarta-feira na Estrada Nacional 105, em Benguela, quando o miniautocarro, que fazia trajeto Lubango-Luanda, embateu contra um camião que se encontrava parado na berma.

Sabe-se agora que o acidente terá sido provocado pelo excesso de velocidade aliado ao excesso de álcool do condutor.

Além das 18 vítimas mortais, entre eles um bebé de dois anos, dez outros passageiros ficaram feridos.