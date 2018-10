Presidente da FPF em “total solidariedade” com Cristiano Ronaldo

Fernando Gomes manifestou “total solidariedade” para como Cristiano Ronaldo no processo de alegada violação que o capitão da seleção nacional enfrenta.

“Em meu nome e em nome da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) expresso total solidariedade ao Cristiano Ronaldo, numa altura em que o seu bom nome e reputação estão a ser postos em causa”, disse o presidente esta quinta-geira, em declarações à Lusa.

“Acredito nas palavras que ele emitiu ontem [quarta-feira], não só porque defendo a presunção de inocência como princípio basilar de um estado de direito, mas também porque conheço o Ronaldo há muitos anos e sou testemunha do seu bom caráter”, acrescentou ainda Fernando Gomes.

O internacional português utilizou as redes sociais para negar as acusações de violação que tem sido alvo, em particular no caso da norte-americana Kathryn Mayorga. Ronaldo vai ficar afastado temporariamente dos jogos previstos para outubro e novembro, mas que não vai renunciar à seleção nacional portuguesa. Portugal defronta Itália e a Polónia em novembro, mas Fernando Santos não tinha convocado o jogador para que Ronaldo pudesse adaptar-se à Juventus. Quanto ao afastamento temporário, não são conhecidas as razões.