Paula Bobone recomenda dar banhos às crianças para evitar bullying

Paula Bobone acaba de lançar mais um livro que fala sobre crianças e jovens. Relativamente ao assunto que este aborda, a editora do mesmo refere que este é "um estudo aturado", de forma a "colmatar uma lacuna existente no mercado, ajudando os pais a passarem as normas e as boas maneiras de sempre aos seus filhos. Porquê estas? Porque sendo as de sempre são obviamente as que funcionam".

A "basezinha" a que a socialite se refere faz alusão a uma passagem d’Os Maias: quando Carlos da Maia já está aos cuidados do avô, Afonso, e às mãos deste sofre "barbaridades", como aos cinco anos de idade já dormir sozinho no quarto ou tomar banho de água fria.

Paula Bobone mostra ter uma interpretação disruptiva da obra. "O conhecimento dessas línguas mortas constitui um exercício intelectual cujo benefício pode ser transmitido para actividades que registaram a evolução da história do pensamento humano. É essa a ‘basezinha’ referenciada com graça por Eça de Queirós na sua obra Os Maias. É um espírito de finesse de que a inteligência beneficia."

Quanto ao título do livro, a socialite diz que o termo queque – que vem do inglês cake - é usado de forma pejorativa por pessoas desleixadas:

"A pessoa dita queque é muitas vezes suscitadora de troça, mas apenas caracteriza aqueles que seguem as referências das pessoas de bem, das classes altas. (..) O facto curioso é que os queques passaram também a ser referência nos comportamentos em sociedade. (…) Os queques designam figuras da sociedade bem apresentadas, bem vestidas, por oposição aos desleixados.".

O ensaio de Paula Bobone tem 14 capítulos, e apresenta dois remates finais.

Por exemplo, um dos capítulos que mais se desta é o 7: “Escola, onde a educação se enriquece”. Aqui, Bobone refere que “ os pais devem colaborar com o sistema escolar mas não em todas as situações, como por exemplo casos de dislexia, dificuldades de atenção ou problemas de bullying."



"O bullying pode existir em qualquer escola. (…) As crianças sofrem esses actos, porque são diferentes, mas nem todas reagem da mesma forma. (…) Contra esses riscos será recomendável apresentarem-se com um ar limpo, cabelo em ordem e uma atitude decidida. A culpa nunca é delas.", e recomenda ainda que para as crianças não sofrerem de bullyingos pais lhes devem dar banho.