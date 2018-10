“Acredito que Cristiano Ronaldo não cometeu qualquer crime”

Na conferência de imprensa onde Fernando Santos divulgou os convocados para os encontros frente à Polónia e a Escócia, o selecionado nacional falou sobre o tema do momento que envolve o intencional português Cristiano Ronaldo.

Questionado sobre a razão de Cristiano Ronaldo não aparecer na lista de convocados, Fernando Santos respondeu: “Já foi anunciado o que aconteceu. Uma conversa entre o jogador, eu e Fernando Gomes. Concordámos que o jogador não estaria convocável. Nesta convocatória e na de novembro, o Cristiano não estará aqui. Não vou dar pormenores. Simplesmente, após uma conversa entendemos que não seria possível convocar Cristiano Ronaldo. Nenhum de nós, nesta sala, quando fala com um amigo, vem dizer o que conversou.”

Em relação as acusações a Cristiano Ronaldo, Fernando Santos disse que acredita que o jogador não cometeu qualquer crime: “Em primeiro lugar estou de acordo com a declaração do presidente da FPF. Eu apoio sempre os meus jogadores nos momentos mais difíceis. Eu acredito naquilo que o jogador publicou. Claramente afirma que está inocente. Eu conheço bem o Cristiano e acredito plenamente no que ele diz. Não acredito que cometesse um crime desse tipo.”