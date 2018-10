No segundo trimestre do ano, a poupança das famílias subiu para 12,1%, em comparação com os primeiros três meses do ano, que foi de 12,0%, ou com o mesmo período do ano passado, 11,8%.

Segundo os dados da Eurostat, a taxa de investimento das famílias registou um crescimento face ao ano passado (8,7%), mas manteve-se estável nos 9,0%.

Os dados foram divulgados pelo Eurostat e pelo Banco de Portugal.