Esta é a nova vida de Bruno de Carvalho | FOTO

Antigo presidente do Sporting usou as redes sociais para mostrar a novidade

Longe das redes sociais há uns tempos, Bruno de Carvalho regressou ao Instagram com uma publicação que apanhou todos de surpresa: o antigo presidente do Sporting está a dedicar-se à carreira como DJ.

Na foto partilhada, Bruno de Carvalho surge com auriculares, naquilo que parece ser um espaço noturno, acompanhado por dois amigos. “DJ in the house”, lê-se na legenda.

DJ In the House!!! A post shared by Bruno de Carvalho (@bruno_de_carvalho72) on Oct 4, 2018 at 3:25am PDT

A última publicação de Bruno de Carvalho na sua página no Instagram era de 11 de setembro – a fotografia serviu para tranquilizar os seus seguidores, depois de ter estado internado com um problema de saúde.