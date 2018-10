Vasco Brazão ameaça pedir levantamento do segredo de justiça

O major pretende defender “a sua honra” sobre o caso do roubo de Tancos

Depois de ter dito que o ministro da Defesa, Azeredo Lopes, tinha conhecimento da alegada encenação da Polícia Judiciária Militar (PJM) no caso do roubo de material militar de Tancos, o major Vasco Brazão ameaça pedir o levantamento do segredo de justiça, caso esteja em causa “a sua honra”.

O major disse, em declarações ao tribunal, que entregou um memorando ao ministro Azeredo Lopes que dava conta da combinação entre o alegado autor do roubo das armas e a PJM. O memorando foi entregue ao gabinete do ministro que, na sua presença, confirmou ter entregue a Azeredo Lopes.

O ministro da Defesa já reagiu à acusação negando “categoricamente qualquer conhecimento de ações de encobrimento”.