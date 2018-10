Investigação do FBI não encontra indícios de crimes sexuais no passado de Kavanaugh

Na investigação do FBI, o próprio Kavanaugh e Christine Ford – alegada vítima por parte do juiz - não foram entrevistados

O relatório do FBI vem confirmar a palavra de Brett Kavanaugh. De acordo com a informação avançada esta quinta-feira, pelo diário The Wall Street Journal, que diz ter falado com fontes dentro da Casa Branca próximas do caso, o FBI não encontrou qualquer prova que confirme as acusações de abuso sexual feitas ao juiz.

De acordo com a fonte, ainda não é claro se a Casa Branca já concluiu a revisão dos relatórios da investigação. O relatório foi enviado esta quarta-feira à comissão de Justiça do Senado, o que significa que foi enviado dois dias antes do prazo definido para que o FBI concluísse esta investigação.

Esta investigação levantou algumas críticas por parte de membros do partido democrata, que afirmam não ter sido abrangente o suficiente. De acordo com o The Wall Street Journal, o FBI não entrevistou Christine Blasey Ford, que esteve presente perante o Senado a semana passada, devido às acusações de abuso sexual feitas a Kavanaugh. Para além de Ford, nem o próprio candidato ao Supremo Tribunal chegou a ser entrevistado.

A democrata, membro da comissãp de Justiça, Dianne Feinstein, afirma que a decisão de não entrevistar Ford e Kavanaugh “levanta preocupações sérias de que esta não é uma investigação credível”.

O destino de Brett Kavanaugh será decidido esta sexta-feira, no Senado. Alguns membros republicanos do Senado, como por exemplo Jeff Flake, Susan Collins e Lisa Murkowski, afirmam que este relatório é uma peça essencial para tomarem uma decisão quanto ao juiz.

O Senado é constituído por 51 membros do partido republicano e 49 do partido democrata. Se ocorrer um empate, cabe ao vice-presidente Mike Pence tomar a decisão crucial que, neste caso, é aprovar Kavanaugh para o Supremo Tribunal.