E se Rosa Grilo disser que foi só o amante que matou o marido?

Rosa Grilo continua a afirmar-se inocente da morte do marido Luís Grilo, cuja autoria recai também sobre o seu alegado amante.

A viúva do triatleta e António Joaquim, ambos acusados de terem matado Luís Grilo de forma premeditada, tinham a mesma advogada, que no entanto agora renunciou à procuração do homem, mantendo apenas a defesa de Rosa Grilo, segundo o Correio da Manhã.

A insistência na inocência e a exclusividade da advogada de defesa podem indicar que Rosa Grilo imputará o homicídio no homem com quem tinha uma relação extraconjugal.

A seu favor tem o facto de a arma do crime estar registada no nome de António Joaquim e em casa de quem foi descoberta a pistola. As manchas de sangue encontradas no quarto indicam apenas que aquele terá sido o local do homicídio, não sendo possível provar que Rosa Grilo estava presente no momento do homicídio de Luís Grilo.

As provas que ligam a viúva ao caso da morte do marido prendem-se com amostras de ADN recolhidas do saco que tapava a cabeça da vítima quando o seu cadáver foi encontrado.

Assim sendo, Rosa Grilo pode ser aconselhada a assumir apenas o encobrimento do cadáver, incorrendo numa pena de multa e não de prisão, adianta o mesmo jornal.

Se a suspeita acusar o amante pela morte do marido, resta saber se António Joaquim muda a versão, confessando que disparou sob ordem da mulher do triatleta.

Recorde-se que a família de Rosa Grilo acredita na sua inocência, e que a viúva conta também com o apoio da família do marido.