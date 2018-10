Suécia abre museu com as comidas mais nojentas do mundo | Fotogaleria

Um prato de morcegos ou pénis de boi cru? O Museu da Comida Nojenta vai abrir dentro de três meses na Suécia e vai poder ver os pratos mais estranhos de sempre. O projeto é liderado por Samuel West, um psicólogo norte-americano responsável pelo Museu dos Falhanços em Helsinborg, na Suécia.

Em exposição vão estar as mais estranhas confeções culinárias tais como pénis de boi cru, porquinhos-da-Índia assados, tubarão poder, queijo com vermos, morcegos ou até um queido de cabra de sardenha que é conhecido como “viagra da Sardenha” e que, segundo a publicação feita na conta oficial de twitter do museu “sabe a gasolina e amoníaco misturado com cera”.

“O objetivo do museu é ser divertido, interessante e interativo" , disse o psicólogo ao jornal sueco The Local. E para os mais corajosos é ainda possível “provar, cheirar e, em alguns casos, tocar na comida", acrescenta Samuel West.

Um dos principais problemas da organização foi conter o cheiro de alguns dos alimentos em exposição, que tem em exposição, por exemplo, “o queijo mais mal cheiros do mundo, provado por uma universidade britânica” ou o arenque sueco fermentado – um dos casos mais desafiantes –, que levou meses a resolver.

Su Callu Sardu or Goat kid’s rennet cheese. It’s called Sardinian Viagra and the taste is described as gasoline and ammonia mixed with wax. #disgustingfood #foodporn pic.twitter.com/3rZ7EMwNxE — Disgusting Food Museum (@DigustingFood) 26 de setembro de 2018

“Testamos e testamos e fomos praticamente expulsos do nosso escritório por causa do cheiro”, explica West, acrescentando que acredita ter o problema “resolvido”, mas sem dar garantias. “É uma daquelas coisas que me mantém acordado à noite”, reforça.

Segundo o responsável pelo projeto, é preciso “questionar a nossa noção de nojento se vamos começar a considerar fontes de proteína mais amigas do ambiente, como insetos”. Este novo projeto, depois do Museu de Falhanços que já se estendeu a Toronto, Los Angeles e está em planeamento para Xangai, West acredita que “são ambos divertidos, mas o museu da comida diz mais às pessoas e muito mais interativo”. “Podem apenas cheirar o falhanço até um certo limite. Mas se tu tens um tubarão podre à tua frente tua desejas que nunca tivesses nascido”, reforça.

A ideia de criar este museu partiu de uma lista que o psicólogo norte-americano desenvolveu onde incluía os museus mais estranhos do mundo. “E eu penso que o único museu que eu quereria visitar era o Museu da Comida Nojenta”.