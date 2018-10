Partida Benfica-FC Porto considerada “de risco elevado” pela PSP

Jogo realiza-se no domingo, dia 7 de outubro, no Estádio da Luz, às 17h30.

O clássico do próximo domingo entre o Benfica e o FC Porto - a contar para a sétima jornada da I Liga portuguesa de futebol -, foi esta quinta-feira considerado de “risco elevado” pela Polícia de Segurança Pública (PSP), uma vez que estão previstos cerca de 63.500 espetadores.

Em conferência de imprensa, o subintendente da PSP Pedro Pinho, avançou que as portas abrem ao público “duas horas antes do início do jogo”, pelas 15h30.

“Aconselhamos as pessoas, como habitualmente, a deslocarem-se ao estádio mais cedo e através de transportes públicos. Os acessos vão estar abertos para os adeptos da casa”, disse.

O responsável adiantou ainda que o “portão de acesso de pessoas da Avenida do Colégio Militar à segunda circular estará fechado momentaneamente”.

De acordo com a informação cedida pela PSP, o Benfica disponibilizou “3.250 bilhetes para a caixa de segurança” do Estádio da Luz e “150 bilhetes para o piso 1” para os adeptos do FC Porto. Estes vão ser acompanhados pelas forças de segurança na entrada para o recinto.

Também o comissário Pedro Pereira, que pertence à Divisão de Trânsito, a Avenida Condes de Carnide, que se situa nas imediações do estádio, vai estar cortada ao trânsito nos dois sentido, “a partir do final da manhã”. “Nas extremidades da avenida [Condes de Carnide] estarão polícias a apoiar. Iremos fazer também uma fiscalização mais intensa relativamente ao estacionamento”, disse.

A PSP indica ainda que podem existir nesse dia “restrições pontuais ao trânsito e circulação pedonal”.