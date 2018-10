Tem dificuldade em decorar matéria? Há um tipo de letra que é a solução

‘Sans Forgetica’ é o novo tipo de letra desenvolvido por investigadores australianos, da Universidade RMIT, em Melbourne, que visa ajudar os estudantes a memorizar a matéria.

De acordo com a equipa de investigadores dos laboratórios de gestão e da Faculdade de Design, este tipo de letra usa várias técnicas da psicologia e do design para ajudar na retenção de memória.

A nova fonte usa “os princípios da psicologia cognitiva para nos ajudar a recordar melhor as notas de estudo”, afirmaram os investigadores, em declarações ao The Guardian.

De acordo com o jornal britânico, estiveram envolvidos no estudo cerca de 400 alunos para que a nova fonte fosse testada. No teste foi comparado o efeito de ‘Sans Forgetica’ e a fonte ‘Arial’, sendo que 57% lembrava-se do texto quando o leu com a nova fonte e 50% lembrava-se quando este estava em ‘Arial’. Ou seja, assim ‘Sans Forgetica’ demonstra uma margem de 7% maior taxa de retenção de informação.

Ao The Guardian, um especialista explicou que o facto de a fonte apresentar espaços nas letras significa que a mente vai “naturalmente preencher esses espaços” e, ao fazê-lo, “a leitura vai ser mais lenta e o mecanismo de memorização é desencadeado”.

As pessoas podem ter acesso gratuito à fonte, descarregando-a aqui.