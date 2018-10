Onde está o ativismo de Markle? Duquesa usa saia de pele | Foto

A duquesa tem defendido ativamente os direitos dos animais mas na última visita oficial utilizou uma peça com pele verdadeira

O outfit de Meghan Markle na visita oficial ao condado de Sussex, que dá nome ao seu título nobiliárquico, pode vir a gerar críticas à duquesa. Em causa está a escolha de uma saia feita de pele verdadeira, quando Meghan Markle tem sido uma defensora dos direitos dos animais.

Nesta visita, a duquesa optou por usar uma peça de roupa feita de pele de cordeiro verdadeira. A saia comprida, verde escura, que combinou com uma blusa também verde escura e um casaco comprido bege, está a gerar polémica.

Até aqui Meghan Markle tinha optado por usar peças de tecido em detrimento da pele e preferido marcas que não fizessem testes em animais.

Desde que foi anunciado o casamento entre a ex-atriz e o príncipe Harry, a comunicação social tem estado atenta a todos os movimentos da nova duquesa. Entre eles a posição que toma em relação às causas que defendia publicamente antes de fazer parte da família real.

O próprio príncipe Harry tinha quebrado com a tradição de ir à caça no ‘Boxing Day’ para não aborrecer a, então, noiva. Esta foi a primeira vez em doze anos que o duque de Sussex não participou no tradicional evento.