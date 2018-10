‘Andar estranho’ denuncia traficante de droga no aeroporto de Lisboa

Um homem foi detido esta quinta-feira no aeroporto de Lisboa com dois quilos de cocaína colados às pernas com fita adesiva.

O cidadão estrangeiro tinha uma medida cautelar de interdição de entrada no espaço Schengen, emitido pelas autoridades espanholas até 2019, mas foi o andar estranho e as dificuldades de locomoção que chamaram a atenção aos inspetores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF).

Depois de detido, o SEF verificou, durante a revista ao suspeito, que o passageiro transportava dois quilos de cocaína enrolados nos membros inferiores, colados com fita adesiva e envolvidos em gaze. A revista foi feita nas instalações no Espaço Equiparado a Centro de Instalação Temporária que existe no aeroporto de Lisboa.

O suspeito foi já presente a juiz para primeiro interrogatório judicial por tráfico de droga.