TAD aceita providência cautelar do SC Braga e suspende castigo de um jogo à porta fechada

O Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) aceitou, esta quinta-feira, a providência cautelar do Sporting de Braga. Assim, o castigo de um jogo à porta fechada e multa fica suspenso.

A informação foi dada pelo clube, através de uma nota do seu site oficial.

“O SC Braga foi esta quinta-feira notificado pelo Tribunal Arbitral do Desporto (TAD), que informou do decretamento da providência cautelar apresentada na sequência da deliberação do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol (CD) e que puniu a SAD com castigo de um jogo à porta fechada e multa”, lê-se.

O Sporting Braga acrescentou ainda que espera que o “TAD aprecie o caso e a sentença aplicada, entendida por esta sociedade como ilegal, desproporcional e lesiva do clube e dos seus adeptos”.

“De qualquer modo, a decisão desta quinta-feira, comunicada perante a proximidade do SC Braga x Rio Ave FC, permite que já o jogo relativo à 7ª jornada da Liga NOS se realize na presença de público, sendo os ingressos imediatamente disponibilizados para que se verifique no próximo sábado uma grande casa na receção do líder da Liga NOS ao atual 5º classificado da prova”, acrescentou.