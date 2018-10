"Um decote até ao umbigo e uma racha até cá cima o que é que está a fazer senão assédio ao homem?" | Vídeo

Maria do Céu Santo, médica especialista em ginecologia e obstetrícia, escreveu recentemente um livro com a jornalista Judite de Sousa intitulado por ‘Não em Olhes com Esse Tom de Voz’. Na última quarta-feira, ambas estiveram na RTP numa entrevista com Vítor Gonçalves, mas foram as palavras de Maria do Céu Santo que surpreenderam, quando se abordava o movimento #MeToo.

A médica pediu que se “salvem os homens”, porque também eles são vítimas de assédio praticado por mulheres “com decote até ao umbigo e racha até cá cima”.

“Há muita violência sobre os homens, que têm vergonha de fazer denúncias. Há muito assédio sobre os homens. E eles têm, de facto, picos de testosterona. Não estou a defendê-los, porque eles não são nenhuns animais selvagens”, começou por dizer.

“Mas se a pessoa tem um decote até ao umbigo e uma racha até cá cima e o outro não faz amor há não sei quanto tempo, o que é que a pessoa está a fazer senão assédio ao homem que tem à frente?”, acrescentou.

A médica referiu-se ainda ao assédio por parte de pessoas com “cargos de chefia”.

“Há assédio sobre os homens, como há sobre as mulheres. Mulheres que têm cargos de chefia fazem assédio a pessoas que estão numa posição hierarquicamente inferior. Não há denúncias porque eles têm vergonha… Não sei o que estão a pensar de mim, mas é assim!”, disse.

Mas Maria do Céu Santo não ficou por aqui e pediu mesmo para que se “salvem os homens”.

Veja o vídeo.