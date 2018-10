Sindicatos dos bancários pede devolução dos salários cortados pelo BCP durante a crise

O Sindicarto Nacional dos Quadros e Técnicos Bancários (SNQTB) solicitou ao Millennium BCP devolva os cortes salariais de que os trabalhadores foram alvo entre 2014 e 2017.

Em comunicado, Paulo Marcos, presidente do SNQTB, afirma que enviou uma carta a Miguel Maya, presidente da Comissão Executiva do BCP pedindo que essa devolução seja feita até ao final do ano.

"Fazemos esta exigência tendo em conta que já se encontra ultrapassada a situação ocorrida em 2012 no BCP e que originou a necessidade da subsequente redução transitória das remunerações dos trabalhadores que auferiam mais de mil euros mensais", explica Paulo Marcos.

O presidente do SNQTB falou ainda da recuperação do Millenium BCP, que apelida de "notável" e deixou clara que a "justiça desta reposição de retribuições é inquestionável".

No mesmo comunicado, o SNQTB lembrou ainda o acordo assinado entre o banco e os sindicatos de "um compromisso com vista à reposição aos trabalhadores do valor retributivo que seria retido nesse período transitório, quando se encontrasse ultrapassada a situação".