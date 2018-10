Juventus reage à acusação de violação contra Ronaldo

O clube de Turim utilizou as redes sociais para manifestar a sua opinião.

A Juventus reagiu esta quinta-feira às acusações de violação das quais Cristiano Ronaldo está a ser acusado.

Um dia depois do craque português negar todas as acusações feitas pela norte-americana Kathlyn Mayorga, o clube de Turim utilizou as redes sociais para manifestar a sua opinião.

"Cristiano Ronaldo tem demonstrado nestes meses o seu grande profissionalismo e seriedade, apreciado por todos na Juventus", lê-se num primeiro ‘tweet’.

"Os eventos alegadamente datados de há cerca de dez anos não mudam a opinião, partilhada por qualquer pessoa que entrou em contacto com este grande campeão”, concluiu.

.@Cristiano Ronaldo ha dimostrato in questi mesi la sua grande professionalità e serietà, apprezzata da tutti alla Juventus. 1/1 — JuventusFC (@juventusfc) October 4, 2018