Familiares das vítimas do acidente com a equipa do Chapecoense exigem indemnização

Os familiares das vítimas, que morreram num acidente de aviação, da equipa de futebol Chapecoense chegaram, esta quinta-feira, à Bolívia para exigirem uma indemnização.

“Nós não recebemos qualquer dinheiro”, disse Josmeyr Oliveira, advogado da comitiva, citado pela Lusa.

As famílias viajaram para se encontrar com as autoridades da aviação civil boliviana e com os representantes das companhias de seguros.

A 28 de novembro faz dois anos que ocorreu o acidente, sendo, por isso, o último dia de prazo para o pedido das indemnizações.

Recorde-se que, a equipa brasileira viajava num avião da companhia boliviana LaMIA para a Colômbia, em 2016. O acidente fez 71 vítimas mortais e 6 pessoas conseguiram sobreviver.