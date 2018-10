Pinto da Costa. "O futebol não pode ser uma guerra, tem de servir para unir o país"

O líder do emblema ‘azul e branco’ falou do atual contexto do futebol português e criticou ainda alguns comentadores televisivos.

Pinto da Costa disse esta quinta-feira que o futebol não pode ser “uma guerra” e que deveria servir para “unir o país”.

Na Câmara Municipal de Albergaria-a-Velha, depois de inaugurar uma casa do FC Porto, o líder do emblema ‘azul e branco’ falou do atual contexto do futebol português e criticou ainda alguns comentadores televisivos.

"Ao longo da vida tive sempre muitos amigos benfiquistas, entre os quais o antigo presidente Fernando Martins. Foi meu amigo até aos 96 anos, idade em que faleceu. Fez questão de acompanhar o FC Porto no estrangeiro. O futebol não pode ser uma guerra, tem de servir para unir o país", disse o presidente do FC Porto, citado pelo jornal O JOGO.

"Eu sei que há indivíduos, talvez por necessidade, uma vez que a vida está difícil para todos, que têm de ir para programas televisivos dizer barbaridades e criar um clima que é lamentável. Mas a culpa não é deles. É de quem lhes dá guarida e os deixa espalhar o ódio permanentemente entre as pessoas", concluiu.