EA Games tira imagem de Cristiano Ronaldo do FIFA19

As empresas com contratos de publicidade com CR7 estão a monitorizar o caso de violação que envolve o jogador

Cristiano Ronaldo é o jogador escolhido para a capa do famoso simulador de futebol FIFA, no entanto a EA Games, equipa que produz o jogo, retirou a imagem o internacional português da sua página. Em causa estão as recentes acusações de violação que envolvem CR7.

A empresa já se tinha manifestado sobre a situação: "Estamos a monitorizar a situação, pois esperamos que os atletas que patrocinamos e embaixadores se comportem de uma forma condizente com os valores da EA", declarou a EA Game anteriormente.

Também a Nike afirmou estar “extremamente preocupadas com estas alegações”, prometendo “acompanhar a situação”.

Quanto à Juventus, a equipa realçou “o grande profissionalismo e dedicação” do jogador, “algo que foi apreciado por tudo e todos na Juventus”. “Os alegados acontecimentos que sucederam há quase 10 anos não mudam a nossa opinião, que é partilhada com todos os que tiveram contacto com este grande campeão.”