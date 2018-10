Azeredo Lopes pode vir a ser constituído arguido na operação Húbris

As declarações do major Vasco Brazão que afirma ter dado conhecimento ao ministro da Defesa sobre o encobrimento do assalto de Tancos poderá vir fazer com que Azeredo Lopes seja constituído arguido na operação Húbris.

O facto de Azeredo Lopes ter conhecimento e não ter atuado perante essa situação faz com que seja constituído arguido por coautoria dos crimes que estão a ser imputados aos militares, entre eles associação criminosa, denegação de justiça, tráfico de armas e favorecimento.

O depoimento de Luís Vieira, o então chefe de gabinete do ministro, é agora uma peça decisiva neste processo.

Recorde que o major Vasco Brazão disse ter enviado um memorando ao ministro da Defesa onde colocava o dirigente a par do processo de recuperação e encobrimento do roubo de Tancos. O ministro já reagiu às declarações negando “categoricamente qualquer conhecimento de ações de encobrimento”.

Azeredo Lopes não vai participar esta sexta-feira nas comemorações do 5 de Outubro, em Lisboa, onde estarão Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa.