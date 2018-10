Denis Mukwege e Nadia Murad recebem prémio Nobel da Paz

O cirurgião Denis Mukwege e a ativista religiosa Nadia Murad foram galardoados com o prémio Nobel da Paz “pelos seus esforços para acabar com o uso da violência sexual como arma de conflitos armados”.

O anúncio foi feito esta sexta-feira pelas 10h00, naquele que é o quarto anúncio de vencedores deste ano. Segunda-feira será anunciado o Nobel da Economia.

BREAKING NEWS:

The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2018 to Denis Mukwege and Nadia Murad for their efforts to end the use of sexual violence as a weapon of war and armed conflict. #NobelPrize #NobelPeacePrize pic.twitter.com/LaICSbQXWM