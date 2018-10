Mais 27 migrantes do navio Aquarius já chegaram a Portugal

Na noite desta quinta-feira chegaram a Portugal mais 27 migrantes do navio humanitário Aquarius, anunciaram os gabinetes dos ministros da Administração Interna e da Presidência em comunicado.

Entre os migrantes estão seis mulheres e 21 homens de origem somali que já foram acolhidos quer pela Câmara Municipal de Lisboa – que recebeu a maioria dos refugiados (18) – e pela ADFP – Assistência, Desenvolvimento e Formação Profissional, em Penela, distrito de Coimbra.

Ambas as instituições têm sido "parceiros ativos e empenhados no acolhimento e integração de pessoas refugiadas, nomeadamente ao abrigo do Programa de Recolocação da União Europeia, fazendo parte da resposta descentralizada", pode ainda ler-se no comunicado.

Este é o segundo grupo proveniente do navio humanitário Aquarius, depois de a 27 de setembro terem chegado a Portugal 19 migrantes que foram recebidos pela Câmara do Fundão, no distrito de Castelo Branco.

Eduardo Cabrita, ministro da Administração Interna, tinha anunciado a 14 de agosto que Portugal estaria disponível para acolher entre 30 a 244 migrantes do navio Aquarius, acrescentando depois que seriam recebidos um total de 50 migrantes. Esta operação foi articulada em conjunto com Espanha e França que também se disponibilizaram para receber os refugiados.