Cristiano Ronaldo está “pronto para jogar” garante Allegri

Massimiliano Allegri, treinador da Juventus, garantiu esta sexta-feira que Cristiano Ronaldo está convocado para o jogo com a Udinese, este sábado, e que “pronto para jogar”.

"Cristiano está bem e, no que respeita a amanhã [sábado], está pronto para jogar", afirmou o treinador numa conferência de imprensa.

Para além disso, Allegri deu ainda a entender que o internacional português vai se titular do jogo da oitava jornada do campeonato italiano.

AS declarações do treinador vieram no mesmo dia em que foi anunciado a perda de 5% nas ções da equipa de Turim na Bolsa de Milão. Cristiano Ronaldo, cuja transferência foi responsável pela subida do valor em bolsa, é agora apontado como a justificação da descida por causa das acusações de violação que enfrenta.

Recorde que uma jovem norte-americana, chamada Kathryn Moyorga, acusa o jogador português de a ter sodomizado sem consentimento em junho de 2009. A polícia de Las Vegas anunciou esta segunda-feira que as investigações foram abertas.

Cristiano Ronaldo negou “vigorosamente” as acusações.