85 concelhos com risco máximo de incêndio

Há ainda 18 distritos com concelhos em risco muito elevado

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou cerca de 85 concelhos de doze distritos de Portugal continental com alerta para risco máximo de incêndio esta sexta-feira.

Os concelhos distribuem-se pelos distritos de Viana do Castelo, Porto, Braga, Guarda, Bragança, Viseu, Leiria, Santarém, Castelo Branco Portalegre, Beja e Faro.

São ainda vários os concelhos que apresentam risco muito elevado de incêndio, num total de 18 distritos.

Os alertas determinados pelo IPMA dividem-se em cinco níveis sendo o risco máximo o mais elevado. Os cálculos são feitos com base nos valores observados às 13h00 em cada dia tendo como base a temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas 24 horas anteriores.