Marcelo diz ser preciso esperar “serenamente” pelo fim da investigação de Tancos

Marcelo Rebelo de Sousa recusou comentar o caso de Tancos reforçando que se deve “serenamente acompanhar aquilo que está a ser feito” durante a investigação.

"Está uma investigação em curso e, por isso, devemos serenamente acompanhar aquilo que está a ser feito, não interferindo, respeitando e também depois olhando com atenção para as conclusões", disse o Presidente da República à margem das comemorações do 5 de Outubro, em Lisboa.

"Tem de se respeitar aquilo que é o apuramento da verdade e de eventuais responsabilidades. O que está provado passa pela instrução criminal, temos de respeitar essa instrução criminal", disse ainda o Chefe de Estado.

No seu discurso durante as comemorações, Marcelo Rebelo de Sousa recordou momentos em que o “tratamento errado” das Forças Armadas pôs em causa tanto a república como a democracia.